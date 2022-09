“Waar is Jackie?”: alweer flater van Biden, president vraagt naar Congreslid dat al twee maanden overleden is

Russen betalen tot wel 28.000 euro voor vlucht met privéjet om aan mobilisa­tie te ontsnappen: “Situatie is compleet absurd”

De mobilisatie in Rusland heeft de vraag naar vliegtickets doen exploderen. Russen boeken massaal vluchten naar het buitenland, en daar hebben ze vaak grote sommen geld voor over. Zelfs een plaatsje op een privéjet is momenteel erg gegeerd, al is het allesbehalve goedkoop. Zo moeten passagiers maar liefst 22.000 tot 28.000 euro (!) voor een ticket ophoesten. “De situatie is compleet absurd”, zegt Yevgeny Bikov, de directeur van een jetbedrijf in Moskou.

27 september