“Waar is de rest gebleven?” Kerstboom op Trafalgar Square in Londen, cadeautje van Noorwegen, valt niet bij iedereen in de smaak

De kerstboom voor op Trafalgar Square wordt maanden, soms zelfs jaren op voorhand uitgekozen. Ergens in november wordt een boom uit de bossen rond de Noorse hoofdstad Oslo omgezaagd, er is dan ook een ceremonie waarop de Britse ambassadeur voor Noorwegen, de burgemeester van Oslo en de Lord Mayor van Westminster aanwezig zijn. De kerstboom is meestal een Noorse fijnspar van zo’n 50 tot 60 jaar oud en zo’n 20 meter groot. Deze keer gaat het om een exemplaar van liefst 80 jaar oud en 24 meter groot.

Gisteren was hét grote moment daar: the Trafalgar Square Christmas Tree Lighting ceremony op het beroemde plein in hartje Londen. Elk jaar opnieuw worden de lichtjes in de geschonken kerstboom ceremonieel aangestoken op de eerste donderdag van december. De Britse hoofdstad decoreert de hoge spar daarbij in traditioneel Noorse stijl, legt ‘Sky News’ uit. De lichtjes worden daarom verticaal opgehangen.

Volledig scherm Beeld van de ceremonie op Trafalgar Square gisteren. © REUTERS

En dan: spanning, magie, dat wonderlijke kerstgevoel als de lichtjes aangaan. Wauw, wat een boom! Of toch niet? Ook vorige jaren was niet altijd iedereen even hard onder de indruk, maar de spar van dit jaar spant de kritiekkroon, met of zonder lichtjes. De boom lijkt volgens velen nogal gehavend te zijn gearriveerd. Er ontbreken een paar takken en hij ziet er niet echt fris uit.

Kapper van Boris Johnson

Op sociale media wordt de boom onder meer omschreven als “halfdood”, “spichtig” en “triest”. “Hij ziet eruit als hij aangevallen is door de kapper van Boris Johnson”, schrijft iemand. Een ander ziet er meer een “halfgeplukte kip” in. “Hebben ze hem over de grond uit Noorwegen gesleept?”, vraagt iemand anders zich af.

“De kerstboom is aangekomen!”, jubelt een twitteraar, om eraan toe te voegen: “Enfin, een deel toch.” Nog een ander ziet er een prachtige metafoor in: “Die boom is een visuele representatie van mijn leven”. Iemand anders verwijst naar de coronapandemie. “Hij ziet eruit hoe iedereen zich op dit moment voelt.”

“Wie heeft Noorwegen boos gemaakt?”

“Oei, wie heeft Noorwegen boos gemaakt?”, vraagt een persoon zich hardop af. Nog iemand maakt een brexit-mopje: “Zit de andere helft nog vast bij de douane?” Sommigen worden zelfs een beetje boos: “Een nationale schande”, zegt iemand. “Haal die boom weg en pak een andere. Dit zou de ‘Nationale Kerstboom’ moeten zijn. Geen nationaal mikpunt van spot.” Een andere Brit relativeert: “Het is misschien niet de boom die we zouden willen, maar wel de boom die we verdienen.”

Burgemeester sust

Het officiële Twitteraccount voor de kerstboom, gerund door het gemeentebestuur van Westminster, probeerde de gemoederen met een knipoog te bedaren. “Ik wil dat iedereen weet dat de helft van mijn takken niet zozeer vermist is, ze doen aan social distancing.”

Ook de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, suste. Hij was gisteren uiteraard aanwezig op de ceremonie op het plein. “Ik kwam kijken waar alle ophef over gaat...”, schrijft hij bij een foto van zichzelf naast de verlichte boom, verwijzend naar de commentaar. “Eerlijk, ik vind de boom prachtig”, zegt hij.

De burgemeester benadrukt waar het om draait: “Sinds 1947 is de kerstboom van Trafalgar Square een cadeau van dankbaarheid van de mensen van Noorwegen voor de hulp van de Britten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een prachtig symbool van internationale vriendschap.” Dat er “een paar naalden zijn verloren gegaan onderweg” bedekt de burgemeester maar wat graag met de mantel der liefde.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

