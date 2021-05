"Waar ben ik? Waar zijn mama en papa?": Eitan (5) ontwaakt uit coma na ongeval met kabelbaan

Eitan Moshe Biran uit Israël ligt op de afdeling intensieve verzorging van het Regina Margherita-ziekenhuis in Turijn. Hij werd er in een kunstmatige coma gehouden na het zware ongeval vorige zondag bij de berg Mottarone in het dorp Stresa. Een cabine van de kabelbaan kwam daar los, gleed met een snelheid van meer dan 100 km/uur weer naar beneden, en werd 54 meter ver geslingerd. De noodrem die het ongeval had moeten voorkomen, was bewust uitgeschakeld om vertragingen in de dienstverlening te voorkomen. Drie medewerkers werden intussen opgepakt.