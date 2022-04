“Waanzin ten top”: zeker 39 burgerdoden waaronder ook 4 kinderen bij raketaanval op vluchtende burgers in treinstation

Dit is de beul van Boetsja: “Vechten doen we met onze ziel”

De Russische commandant van een eenheid die verdacht wordt van het begaan van gruwelijke oorlogsmisdaden in het stadje Boetsja, is geïdentificeerd. Luitenant-kolonel Azatbek Omurbekov, bijgenaamd ‘de beul van Boetsja’, werd in november vorig jaar nog gezegend door een orthodoxe priester. Toen verklaarde Omurbekov: “De meeste van onze gevechten voeren we met onze ziel, wapens zijn niet het belangrijkste.”

7 april