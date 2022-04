“Waanzin ten top”: dodentol raketaanval op vluchtende burgers in treinstation loopt op tot 50 waaronder zeker 5 kinderen

Dit is de Aqualoop in Nederland, voor CenterPar­cs Benelux de eerste waterglij­baan die een looping maakt

Nederland heeft de eerste waterglijbaan met een looping. De primeur is voor CenterParcs in het Brabantse Kempervennen. Ondanks de naam gaat de glijbaan niet over de kop, want dat zou niet veilig genoeg zijn. “Een loop is een vorm die dusdanig kromt of buigt en zichzelf daardoor kruist. Het is een lus”, zegt Twan Wilting, onderzoeker technische natuurkunde bij de TU Eindhoven aan het Nederlandse RTL Nieuws. Bekijk de nieuwe waterattractie in bovenstaande video.

