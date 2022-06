VVD'ers tegen stikstofplannen Nederlandse regering en eigen minister

UPDATE Britse journalist vermist in Brazili­aans regenwoud: mogelijk menselijke resten aangetrof­fen

Een Braziliaans zoekteam heeft schijnbaar menselijke resten aangetroffen in de rivier waar de Britse journalist Dom Phillips (57) en de Braziliaanse mensenrechtenactivist Bruno Araujo Pereira (41) zondag verdwenen. Dat meldt persbureau Reuters. Dinsdag werd al een verdachte visser aangehouden. In zijn boot werd bloed aangetroffen. De man blijft in de cel tot duidelijk is of hij iets met de zaak te maken heeft.

10 juni