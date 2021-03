Vuurwerkbom beschadigt Nederlandse kerk na commotie over volle kerken en aanvallen op journalisten

Kerken openen opnieuw deuren in Nederland: verslagge­vers aangeval­len

28 maart In Nederland is zowel op Urk als in Krimpen aan den IJssel vanochtend een verslaggever aangevallen. Een verslaggever van Powned werd aangereden toen hij verslag deed van de veelbesproken kerkgang op Urk. Hij belandde bijna op de motorkap van de auto. Ook bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel ging het mis. Een verslaggever van RTV Rijnmond kreeg daar een trap en een klap van een kerkganger.