Vuurwerk door slaapkamerraam gegooid in Nederland, vrouw raakt groot deel hand kwijt

Een 30-jarige vrouw uit het Nederlandse Hengelo is door een vuurwerkongeluk buiten haar schuld om een groot deel van haar hand kwijtgeraakt. Het incident gebeurde op 22 november maar is nu pas bekend gemaakt door de politie.

De vrouw hoorde die dinsdagavond rond kwart voor elf lawaai in de slaapkamer van haar woning aan de Egbertstraat in Hengelo. Toen ze ging kijken wat er aan de hand was, zag ze dat de ruit van haar slaapkamer was vernield. Op haar bed lag een voorwerp dat mogelijk illegaal vuurwerk was, de Nederlandse politie vermoedt een cobra.

De vrouw pakte het zware stuk vuurwerk snel op, om dit weer door de kapotte ruit naar buiten te gooien. Maar ze was te laat. Op dat moment ontplofte het in haar hand. Naast letsel in haar gezicht en op haar borst is ze het grootste deel van haar hand hierdoor kwijtgeraakt. Ze heeft inmiddels meerdere operaties ondergaan en lag een aantal weken in het ziekenhuis.

Volledig scherm De Cobra 6. Dit type vuurwerk is verkrijgbaar in veel Europese landen, maar verboden in Nederland. © ANP / ANP

Hoewel de politie onmiddellijk een onderzoek startte, zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat in de omgeving een groepje jongens heeft gelopen. Het rechercheteam dat het incident onderzoekt, wil die jongens graag spreken. “Mogelijk hebben zij belangrijke informatie over deze gebeurtenis”, aldus de politie. Ook andere getuigen worden nog gezocht.

