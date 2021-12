Vulkaanuitbarsting op La Palma is met 85 dagen langste in geschiedenis van het eiland

Chipmaker TSMC overweegt fabriek in Duitsland

Chipproducent TSMC overweegt een fabriek te bouwen in Duitsland. Het Taiwanese bedrijf voert daarover verkennende gesprekken, zegt een hooggeplaatste verantwoordelijke van het concern. De Europese Unie wil in de toekomst een veel grotere rol spelen op de wereldwijde markt voor computerchips en ijvert voor de komst van een grote chipfabriek in een van de lidstaten.

11 december