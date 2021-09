Vulkaanuitbarsting op La Palma: al 5.500 mensen geëvacueerd, honderdtal huizen verwoest

“Er is veel lawaai door de uitbarsting. We voelen as neerdwarrelen. Gisteren was dat nog niet het geval. De wind blaast nu in onze richting. Het is nog volop aan de gang. We zijn niet geëvacueerd, omdat ze onze straat vergeten zijn. We wonen in een doodlopende straat. We denken dat we voorlopig nog wel safe zitten, want de stroom gaat naar de andere richting. Ik denk niet dat we nog zullen geëvacueerd worden, maar ik heb natuurlijk geen kennis van zaken”, vertelt Ann van den Eede aan HLN LIVE. “Onze auto is alleszins vertrekkensklaar. Als het moet, kunnen we meteen in de wagen springen”.