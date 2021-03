Vulkaanuitbarsting in IJsland legt luchtvaart stil

Vulkaan Fagradalsfjall ligt op het schiereiland Reykjanes. De vulkaan bevindt zich op zo’n 20 kilometer van de internationale luchthaven in Keflavik en op ongeveer 50 kilometer van Reykjavik. De voorbije weken werden er al duizenden kleine aardbevingen waargenomen in de regio, waardoor experten al rekening hielden met een eruptie.

Eyjafjallajökull

IJsland telt in totaal 32 vulkanen die als actief worden beschouwd. De laatste uitbarsting op Reykjanes vond volgens lokale meteorologen bijna 800 jaar geleden plaats, maar op IJsland komt gemiddeld eens per vijf jaar een uitbarsting voor. In 2010 had een eruptie van de Eyjafjallajökull nog een deel van het internationaal vliegverkeer een tijd lang lamgelegd. Meer dan 100.000 vluchten werden toen afgelast.