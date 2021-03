Vulkaanuitbarsting IJsland kan nog jaren aanhouden: “Het is de perfecte uitbarsting voor toeristen”

De IJslandse vulkaan die sinds afgelopen vrijdag lava de lucht in spuwt, zou wel eens voor lange tijd voor spektakel kunnen zorgen. Volgens wetenschappers zou de uitbarsting maandenlang, zo niet jarenlang, kunnen duren en een nieuwe toeristische attractie worden op het eiland dat bekend staat om zijn natuurwonderen.

De vulkaan met de klinkende naam Fagradalsfjall heeft al veel kijklustigen naar het zuidwesten van het eiland gelokt. Het natuurspektakel valt te bewonderen op het schiereiland Reykjanes, dat zich ongeveer 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Reykjavik bevindt.

Drone-opnames tonen hoe de lava uit de krater opborrelt en langs de zijkanten naar beneden stroomt. “Het is de perfecte uitbarsting voor toeristen”, legt Thorvaldur Thordarson, hoogleraar vulkanologie, uit aan Reuters. “Met dit voorbehoud echter: kom zeker niet te dichtbij.”

Om het hoofd te bieden aan de stroom bezoekers, hebben de IJslandse autoriteiten een wandelpad van 3,5 kilometer aangelegd zodat bezoekers de uitbarsting kunnen gadeslaan. Daarnaast wordt er veelvuldig gepatrouilleerd in het gebied om te voorkomen dat toeschouwers zich wagen op gevaarlijke plekken in de buurt van de krater.

“Mensen liepen vanuit veel verschillende richtingen het gebied in”, vertelt Agust Gunnar Gylfason van de Civiele Bescherming. Gylfason schat dat sinds de uitbarsting meer dan tienduizend mensen naar de plek zijn gekomen, van wie sommigen gered moesten worden vanwege het barre weer of omdat ze niet over voldoende voedsel of de juiste kledij beschikten.

Lava stroomt sinds vrijdagavond uit de krater van de Fagradalsfjall.

Sinds vrijdagavond is de lava gestaag uit de vulkaan aan het sijpelen met een snelheid van 5 tot 10 kubieke meter per seconde, aldus Thordarson, Die stroom is voldoende krachtig om ervoor te zorgen dat de lava niet stolt en de sleuf niet afgesloten wordt.

“Als de snelheid onder de drie kubieke meter zakt, is het zeer waarschijnlijk dat de uitbarsting stopt”, meent Thordarson. Het verdere verloop is klaarblijkelijk moeilijk te voorspellen. “De uitbarsting kan morgen eindigen, maar evenzeer kan het een paar decennia duren”, zegt de hoogleraar.

Lava stroomt sinds vrijdagavond uit de krater van de Fagradalsfjall.

Hij vergelijkt de lavastroom met die van de Pu’u O’o-uitbarsting op Hawaï, die begon in 1983 en bleef 35 jaar aan een stuk uitbarsten. Of de Fagradalsfjall dezelfde plannen heeft, valt dus nog af te wachten, maar mogelijk heeft IJsland er dus een toeristische attractie bij.

IJsland telt in totaal 32 vulkanen die als actief worden beschouwd. Gemiddeld komt er eens om de vijf jaar een uitbarsting voor. In 2010 had een eruptie van de Eyjafjallajökull nog een deel van het internationaal vliegverkeer een tijd lang lamgelegd.

Sinds het begin van de uitbarsting zijn er al veel kijklustigen opgedaagd.

Sinds vrijdagavond is de lava gestaag uit de vulkaan aan het sijpelen met een snelheid van 5 tot 10 kubieke meter per seconde.

