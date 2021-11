Vulkaantoerisme neemt hoge vlucht op La Palma: 10.000 bezoekers veroorzaken files en overvolle bussen

“Steun aan inwoners”

“Dit is geweldig”, aldus Ricardo Gutiérrez, een 38-jarige bezoeker uit de Zuid-Spaanse stad Sevilla. María Pérez uit Valencia is iets minder enthousiast. “Eigenlijk is de vulkaan minder goed te zien dan ik had verwacht en is het een beetje overweldigend met al die mensen”, klinkt het. Antonio Herrera, afkomstig van het Canarische eiland Tenerife, twijfelde of hij wel zou komen, omdat de mensen die op La Palma wonen volgens hem een woelige periode beleven. “Maar wanneer de rest van het eiland mensen begon uit te nodigen om de vulkaan te bezichtigen, hebben we besloten om toch te komen. Het is een manier om hen te steunen”, aldus de 47-jarige bezoeker.