Vulkaan op La Palma stort deels in en neemt in kracht toe

Spectacu­lai­re beelden tonen hoe lavastroom de oceaan bereikt. Onze weten­schaps­ex­pert legt uit waarom dat zo gevaarlijk is

29 september De lavastroom van de vulkaan Cumbre Vieja, die midden september uitbarstte op het Canarische eiland La Palma, heeft gisteravond laat de Atlantische Oceaan bereikt. Dat heeft het Spaanse vulkanische instituut bekendgemaakt. Slecht nieuws, want als lava in de zee terechtkomt, komen er zure gassen vrij die irriterend of zelfs schadelijk zijn voor de mens. Hoe gebeurt dat precies? En voor wie is gevaar het grootst? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters legt het uit.