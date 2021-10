Vulkaan op La Palma blijft lava en as spuwen: lavastroom al anderhalve kilometer breed

Niet ongewoon

Karen Fontijn, vulkanoloog aan de ULB, legt uit in VTM NIEUWS: “Van de vorige uitbarstingen weten we dat die altijd tussen de één en de drie maanden geduurd hebben. En we zijn nu een maand ver. Het ziet er ook niet naar uit dat het direct zal stilvallen. Er is gisteren nog net een nieuwe zijkrater geopend. Dus extra veel materiaal dat er aan het uitkomen is. We verwachten dus wel dat het nog eventjes zal duren. Het probleem is dat het uit de monitoring moeilijk te voorspellen is wanneer een uitbarsting zal starten, maar dat het nog veel moeilijker is om in te schatten wanneer ze zal eindigen”.