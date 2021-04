Vulkaan op Caraïbisch eiland Saint Vincent uitgebarsten, duizenden inwoners geëvacueerd

Onderzoekers van de National Emergency Management Organisation (Nemo) zeggen dat een rookpluim tot acht kilometer hoog te zien is boven de vulkaan. Op videobeelden en foto’s die het onderzoekscentrum van UWI postte op Twitter is te zien hoe, vlak voor zonsopgang, de top van de vulkaan aan het gloeien is. Rook stijgt boven de vulkaan uit.

Ondergrondse bevingen

Volgens het seismologisch onderzoekscentrum UWI, dat gevestigd is in Trinidad, waren er eerder bij de vulkaan ondergrondse bevingen waargenomen, die aantonen dat magma zich naar het aardoppervlak aan het verplaatsen is. Er werd bovendien as en damp uitgestoten. La Soufrière is de enige actieve vulkaan op Saint Vincent en is sinds 1718 vijf keer met veel geweld uitgebarsten. In 1902 kwamen bij een uitbarsting meer dan duizend mensen om het leven.