Vulkaan op Caraïben uitgebarsten: cruiseschepen ingezet bij evacuatie 16.000 mensen

UPDATEDe vulkaan La Soufrière op het Caribische eiland Saint Vincent en de Grenadines is uitgebarsten. In de aanloop naar de ‘explosieve uitbarsting’ moesten uit het noorden van het tropische eiland zo’n 16.000 mensen in allerijl worden geëvacueerd. Cruiseschepen komen vandaag aan om hen in veiligheid te brengen.

Premier Ralph Gonsalves zei dat de afgelopen weken al meer seismische activiteit was waargenomen. Maar donderdag kreeg hij naar eigen zeggen een telefoontje van de rampenbestrijdingsdienst dat het huidige gerommel ‘van een andere orde’ is. De dienst spreekt zelf op Twitter van een ‘substantiële kans op een ramp’. Met auto’s en schepen trekt de bevolking zo snel mogelijk richting veilig geacht gebied.

“Enkel opvang voor gevaccineerden”

Gonsalves drukt zijn bevolking op het hart om niet in paniek te raken. Velen vrezen dat de evacuatie wordt bemoeilijkt door de pandemie, aangezien de premier aangaf dat cruiserederijen en andere eilanden geëvacueerden alleen willen opvangen als ze gevaccineerd zijn. Gonsalves is in gesprek met andere Caribische eilanden om ervoor te zorgen dat ze ook inwoners van Saint Vincent verwelkomen die slechts een identiteitskaart hebben, want niet iedereen beschikt over een paspoort. “Dit is een noodsituatie, dat begrijpt iedereen.”

Spoedvaccinatie

Twee schepen van Royal Caribbean en twee van Carnival Cruise Line zullen vandaag aankomen. De geëvacueerden worden naar Saint Lucia, Grenada, Barbados en Antigua gebracht. Ook mensen die onderdak krijgen in een van de schuilplaatsen op Saint Vincent zelf, worden opgeroepen om zich met spoed te laten vaccineren. Of dat haalbaar is, is onduidelijk.

“Het escaleert vrij snel”

Wetenschappers hebben gisterochtend de overheid gealarmeerd over een mogelijke vulkaanuitbraak nadat ze zagen dat er ‘magma vlak onder het aardoppervlak zit’, zegt Erouscilla Joseph, directeur van de University of the West Indies’ Seismic Research Center, tegen persbureau AP. “Het escaleert vrij snel”, zegt ze over de vulkanische activiteit. Het is niet mogelijk om te goed te voorspellen wat er in de komende uren en dagen te verwachten is.

De laatste vulkaanuitbarsting in het land dateert van 1979. La Soufrière is de enige actieve vulkaan op Saint Vincent en is sinds 1718 vijf keer met veel geweld uitgebarsten. In 1902 kwamen bij een uitbarsting meer dan duizend mensen om het leven. De bekende Britse schilder William Turner (1775 - 1851) heeft de uitbarsting van 1812 op doek gezet. Het schilderij hangt in een museum in Liverpool.

Saint Vincent en de Grenadines telt meer dan 100.000 inwoners en behoort tot het Britse Gemenebest. In het Franse overzeese gebied Guadeloupe ligt een vulkaan met dezelfde naam, de Grande Soufrière.

