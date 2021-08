Vulkaan Etna op Sicilië spuwt week na vorige uitbarsting opnieuw as en lava

Rond 3 uur maandagochtend schoten lava en as uit de krater aan de zuidoostkant van de meer dan 3.300 meter hoge berg. De rook steeg enkele kilometers de lucht in. De uitbarsting was niet zo hevig als die van een week geleden, al werden de inwoners van de dorpen rond de vulkaan opgeschrikt door enkele luide explosies.



De Etna is de meest actieve vulkaan in Europa. Sinds februari dit jaar barstte hij al 53 keer uit.