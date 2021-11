Vuilnisophalers leggen het werk neer: Glasgow schakelt andere overheidsmedewerkers in om afvalcrisis te voorkomen tijdens klimaattop

De staking begon maandag en heeft geleid tot overvolle vuilnisbakken in de stad. De lokale krant Glasgow Times schrijft dat 970 mensen het werk hebben neergelegd. Hun tijdelijke vervangers zijn onder meer afkomstig van de dienst bevoegd voor het onderhoud van parken. Een gemeentewoordvoerder zegt dat er een team wordt samengesteld om "uiteenlopende taken" uit te voeren.

Het leek er eind vorige week nog op dat de staking afgewend zou kunnen worden. Toen kwam de COSLA, de koepelorganisatie voor alle gemeenteraden in Schotland, vlak voor het begin van COP26 met een nieuw aanbod. Vakbondsleiders zeggen dat uiteindelijk toch is besloten om het werk tijdelijk neer te leggen omdat ze onvoldoende tijd zouden hebben gekregen om na te denken over dat voorstel.

Ratten

De staking is niet het enige moeilijke dossier voor de autoriteiten in Glasgow. In aanloop naar de internationale conferentie, waar tienduizenden mensen naartoe gaan, ontstond ook discussie over een vermeend rattenprobleem in de Schotse stad. Vuilnisophalers klaagden volgens lokale media dat ze tijdens hun werk waren aangevallen door de knaagdieren.