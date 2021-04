VUB-professor Djalali na 20 weken uit isolatie in Iran

De Zweeds-Iraanse professor Ahmadreza Djalali (49), die ondertussen bijna vijf jaar vastzit in Iran, zit niet meer in eenzame opsluiting. Dat meldt Wies De Graeve, voorzitter van Amnesty International Vlaanderen. Professor Djalali gaf voor zijn opsluiting onder andere les aan de VUB.

Professor Djalali werd gisteren overgebracht van de isoleercel naar de collectieve afdeling van de Evin gevangenis in Iran. Sinds 24 november zat hij in eenzame opsluiting. Toen werd het effectieve bevel tot executie gegeven. Nu, zo’n 20 weken later, komt er een einde aan de isolatie.

“Ahmadreza Djalali zat in de isoleercel met het licht altijd aan en maar drie dekens om op te liggen. Dat is een vorm van foltering”, vertelt Wies De Graeve. “We zijn opgelucht dat er een einde is gekomen aan die langdurige eenzame opsluiting. We blijven ons verzetten tegen de doodstraf, die hij na een oneerlijk proces kreeg.”

Gezondheid

Amnesty maakt zich ernstige zorgen over Djalali’s gezondheid. “Hij zou opnieuw veel gewicht hebben verloren”, aldus Wies De Graeve. “Er is sprake van meer dan tien kilo gewichtsverlies de laatste maanden. Dat is zorgwekkend. Het is belangrijk dat hij nu voldoende en gepaste medische zorg krijgt, maar jammer genoeg weten we niet of dat zo is.”

De Iraans-Zweedse professor Djalali zal 25 april vijf jaar vastzitten in Iran. Hij werd gearresteerd op verdenking van spionage tijdens een werkbezoek aan het land. Hij werd veroordeeld tot de doodstraf na een oneerlijk proces.