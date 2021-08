VTM Nieuws-journalist Robin Ramaekers getuige van razendsnel oprukkende bosbranden in Turkije: "Zelfs betonmolens met water moeten helpen blussen”

Een ploeg van VTM NIEUWS is in de buurt van de Turkse badplaats Bodrum tot vlakbij de hevige bosbranden gegaan die daar woeden. Beelden tonen hoe het vuur achter journalist Robin Ramaekers om zich heen grijpt, terwijl hij uitlegt hoe een groene bergflank in amper enkele minuten tijd helemaal zwart blakerde.

“De brand die daarnet nog op een heuvelrug in de verte woedde, heeft de weg hier bereikt en is intussen ook óver de weg geslagen. Daardoor is de weg tussen Marmaris en Bodrum op deze plaats geblokkeerd”, aldus Ramaekers, die in Çökertme is. “We zijn er net gepasseerd, maar kunnen niet meer de andere kant op.”

De brandweer probeert met de beperkte middelen die er zijn de branden onder controle te krijgen, maar dat lukt niet volgens Ramaekers. “Er komen zelfs betonmolens met water aan te pas”, vertelt hij.

Het is momenteel bloedheet in Turkije en er staat een sterke wind, vertelt Ramaekers aan HLN LIVE. “Je ziet dat er op luttele minuten gigantische nieuwe vlammenzeeën ontstaan, die zich in geen tijd verspreiden over de hele streek hier.”

Als het om de oorzaak van de branden gaat, wordt in Turkse media naar de Koerden gewezen en gesproken over terrorisme. “De Turkse overheid lijkt dat ook te bevestigen", aldus onze correspondent. “Enkele Koerdische organisaties - Kinderen van het Vuur - hebben op sociale media gezegd dat ze de branden steunen. Dat het wat hen betreft een wapen is tegen de overheid. Maar om daar zomaar uit te concluderen dat er sprake is van gerichte terreur vanuit de PKK, dat is natuurlijk moeilijk te bewijzen.”

Woede

Ramaekers praatte ook met bewoners in de regio en merkte dat er enerzijds flink wat frustratie is omdat de overheid tekort schiet in het bestrijden van de branden - zo zijn er nog altijd geen blusvliegtuigen te bespeuren - en anderzijds woede, door de berichten dat het mogelijk zou gaan om terreur.