VS zwaar verontrust over verslagen van stelselmatige verkrachting van moslims in kampen in China

De Verenigde Staten reageren verontrust op de verslagen van systematische verkrachting en seksueel misbruik tegen vrouwen in ‘heropvoedingskampen’ voor Oeigoeren en andere moslimminderheden in China. Ze vragen nu dat er serieuze consequenties volgen op de wreedheden die zich afspelen in de kampen.

De reactie komt er nadat de BBC een reeks aangrijpende getuigenissen over het seksuele misbruik publiceerde. “Verschillende voormalige gedetineerden vertelden over hun ervaringen met een georganiseerd systeem van massaverkrachtingen, seksueel misbruik en folteringen in de heropvoedingskampen”, aldus de Britse omroep. Ze beschrijven hoe vrouwen ‘s nachts meegenomen werden naar ‘zwarte kamers’, waar geen bewakingscamera’s aanwezig waren. Daar werden de vrouwen verkracht en gefolterd, vaak door groepjes van twee of drie mannen. Sommigen werden gedwongen om de mannen te assisteren in het uitkleden en boeien van de vrouwen. De onthullingen schokten de wereldwijde Oeigoerse gemeenschap, van wie velen familieleden hebben die al dan niet vermoedelijk vastzitten in deze heropvoedingskampen.

Ondertussen reageerde ook de woordvoerster van het Ministerie van Buitenlandse zaken van de VS: “We zijn zeer verontrust over de verslagen en de ervaringen uit eerste hand van systematische verkrachtingen en seksueel misbruik tegen vrouwen in interneringskampen voor Oeigoerse en andere moslimminderheden in de provincie Xinjiang.” Ze herhaalde daarna de eerdere beschuldigingen van de VS aan het adres van China, namelijk dat het land “misdaden tegen de mensheid en genocide” begaat. “Deze wreedheden choqueren het geweten en moeten beantwoord worden met serieuze consequenties.” De woordvoerster eiste dan ook een onmiddellijk en onafhankelijk onderzoek gevoerd door internationale onderzoekers naar de beschuldigingen van verkrachtingen en folteringen in de provincie Xinjiang.

Ook de Australische Minister voor Buitenlandse Zaken Marise Payne treedt haar Amerikaanse collega bij met een gelijkaardige oproep naar internationale waarnemers, onder wie de Hoge VN-commissaris voor mensenrechten Michelle Bachelet. “Ze moeten onmiddellijke, betekenisvolle en ongebonden toegang krijgen tot Xinjiang bij de eerstvolgende mogelijkheid die zich stelt”, aldus Payne.

Reactie China

China ontkent de beschuldigingen over schendingen van mensenrechten en genocide ondertussen in alle talen. Volgens het land zouden de kampen slechts een hulpmiddel zijn om het Islamistische extremisme en separatisme de kop in te drukken. Bovendien zou China meerdere rapporten hebben uitgegeven die aantonen dat “mensen van alle etnische groepen in Xinjiang in vrede, tevredenheid, eenheid en harmonie leven, en dat hun legale rechten gegarandeerd blijven”.

Volgens de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Wang Wenbin, was er dan ook sprake van een gebrek aan een feitelijke basis in het ophefmakende BBC-rapport. Daarnaast beweerde hij dat de getuigenissen afkomstig zijn van mensen “van wie al meerdere malen bewezen was dat ze valse informatie verspreidden”.

Vorig jaar nog kwamen Duitse onderzoekers op vraag van een denktank in Washington naar buiten met beschuldigingen van gedwongen sterilisaties, abortussen en anticonceptie tegen moslims in Xinjiang.

