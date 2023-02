VS zouden Chinese spionageballon nu toch uit de lucht willen schieten: luchtvaart geschorst in gebied boven Atlantische Oceaan

UpdateEr zouden nu toch plannen zijn om de Chinese spionageballon neer te halen die momenteel over de Amerikaanse oostkust vliegt. Dat heeft een hoge Amerikaanse functionaris verteld aan nieuwszender ‘ABC News’. Er zijn intussen verscheiden vliegvelden aan de oostkust gesloten en de burgerluchtvaart is tijdelijk verboden in een gebied van enkele honderden kilometers boven de Atlantische Oceaan en de kust van South Carolina.

Aanvankelijk werd besloten om de ballon niet neer te halen. Het Pentagon onderzocht op vraag van president Joe Biden de optie, maar het mogelijke risico van vallend puin voor de bewoners van Montana - waar de ballon zich toen bevond - was te groot. Hij is immers zo groot als drie bussen en heeft een behoorlijk gewicht. Die situatie kan evenwel veranderen als de ballon boven de Atlantische Oceaan komt te vliegen.

De ballon vloog eerst over Alaska en Canada en vervolgens over Montana en Missouri. Intussen is hij gespot boven de oostelijke staat North Carolina. Vandaar zou hij richting Atlantische Oceaan drijven.

“De huidige denkpiste is om te wachten tot de ballon boven de Atlantische Oceaan is, om hem neer te halen en op te vissen. Zo kan hij bestudeerd worden en kan men nagegaan welke technologie hij aan boord heeft”, aldus ABC news, dat zich baseert op “een hoge Amerikaanse functionaris die op de hoogte is van de situatie”.

Dat scenario zou evenwel niet eenvoudig uit te voeren zijn. “Ze zouden maar twaalf zeemijl (iets meer dan 22 kilometer, red.) hebben om het te doen, want daarna zou de ballon zich boven internationale wateren bevinden. En het laatste wat de Verenigde Staten willen, is een internationaal conflict uitlokken”, aldus de Witte Huis-correspondent van ABC News.

KIJK. Uitgelegd: Waarom grootmachten spionageballonnen gebruiken

Voor de operatie zou een substantieel deel van het lokale luchtruim mogelijk gesloten moeten worden, zegt de functionaris. Opmerkelijk: de Amerikaanse luchtvaartdienst FAA heeft zonet drie vliegvelden aan de oostkust gesloten “ter ondersteuning van een actie van het ministerie van Defensie voor de nationale veiligheid”. Het gaat onder meer om het vliegveld Myrtle Beach in South Carolina.

Het FAA gaf ook mee dat het de burgerluchtvaart tijdelijk geschorst heeft in een gebied van 260 vierkante kilometer boven de Atlantische Oceaan en aan de kust van South Carolina.

Biden

President Biden laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. Hij antwoordde op een vraag over het eventuele neerschieten van de ballon alleen dat de VS de zaak “zou afhandelen”.

Volledig scherm © AFP

Onder meer de Republikeinse gouverneur van de staat Montana - waar de ballon overvloog - riep al op om het toestel uit de lucht te halen, net als voormalige president Donald Trump. “Als het aan ons lag, zou dit ding al uit de lucht geschoten zijn op het moment dat het ons soeverein luchtruim binnendreef”, aldus gouverneur Greg Gianforte bij Fox News. “Het vliegt hier duidelijk al een tijdje rond. Het gaat niet zo snel.”

Peking

Peking heeft al toegegeven dat de ballon inderdaad uit China afkomstig is, maar zegt dat het om een onschuldige weerballon gaat en niet om een spionagetoestel. Hij zou per ongeluk afgedreven zijn naar de VS. Intussen heeft het Pentagon echter ook melding gemaakt van een tweede Chinese ballon, boven Zuid-Amerika.

LEES OOK: