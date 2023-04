“VS zijn somber over Oekraïens tegenoffensief en vrezen dat terreinwinst eerder bescheiden zal zijn”, blijkt uit gelekte documenten

Westerse landen hebben grondtroe­pen in Oekraïne, blijkt uit gelekte documenten. Fransen en Britten ontkennen

Verschillende westerse landen zouden actief zijn in Oekraïne met militaire speciale eenheden. Dat wordt beweerd in een van de tientallen gelekte documenten van de NAVO en de Verenigde Staten over de oorlog in Oekraïne, melden onder meer de Britse omroep ‘BBC’ en ‘The Guardian’. Het bevestigt ook wat al ruim een jaar in stilte gespeculeerd wordt. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zeggen woensdag alvast dat de informatie niet correct is: ze ontkennen dat leden van hun special forces zich op Oekraïens grondgebied bevinden.