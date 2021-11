VS zien forse versnelling in Chinese kernwapenbouw

Topgene­raal VS bevestigt Chinese test met hypersoni­sche raket: “Zeer zorgwek­kend”

Peking heeft midden augustus inderdaad een test uitgevoerd met een hypersonische raket, een nieuw soort ruimtetuig. Dat heeft de hoogstgeplaatste Amerikaanse militair, generaal Mark Milley, vandaag gezegd nadat de Financial Times een tiental dagen geleden als eerste over de testen berichtte. Milley erkende dat Washington verrast was door de testen. Hij had het over een "zeer zorgwekkende test".

28 oktober