VS zetten belangrijke stap in herstel atoomakkoord Iran

Het zou volgens een ambtenaar van het ministerie gaan om een technische stap die nodig is om het atoomakkoord uit 2015 te herstellen. In dat akkoord gaven de VS zogenoemde vrijstellingen van Amerikaanse sancties voor wie samenwerkte met Iran. Maar president Donald Trump trok de vrijstellingen in 2020 in, nadat hij in 2018 al het verdrag eenzijdig had opgezegd.