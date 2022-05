VS willen Noord-Korea strengere sancties opleggen na rakettesten

Deze 12 Amerikaan­se politici betuigen medeleven aan slachtof­fers schietpar­tij Texas, krijgen samen ruim 38 miljoen dollar aan steun van wapenlobby

Na de schietpartij in de Amerikaanse staat Texas, waarbij negentien kinderen en twee leerkrachten werden vermoord, trokken vele politici naar Twitter om hun medeleven te betuigen aan de slachtoffers en hun families. Verschillende onder hen kregen in hun loopbaan als Amerikaans politicus echter steun van de wapenlobby. Veel steun. Zo kregen twaalf senatoren in totaal 38.066.841 dollar of omgerekend 35.704.793,52 euro (in)directe steun van de National Rifle Association, dat fervent tegen strengere wapenwetgeving is.

