“VS willen importheffingen voor Oostenrijk, Italië en India wegens digitaks”

De VS startten afgelopen zomer een onderzoek naar belastingen op digitale diensten. De regering wil nagaan of die belastingen nadelig zijn voor Amerikaanse techbedrijven zoals Apple, Google, Amazon of Facebook. Dat onderzoek is bijna klaar. Ook andere landen die een digitaks willen invoeren kunnen volgens de bronnen een heffing verwachten, zoals Brazilië, Tsjechië, Indonesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Voor de heffingen maken de VS gebruik van een artikel in de Amerikaanse handelswet. Dat zorgt ervoor dat er sancties opgelegd kunnen worden voor oneerlijke handelspraktijken. Op basis van datzelfde wetsonderdeel besloot de VS al tot het heffen van tarieven op Chinese spullen, vanwege vermeende diefstal van intellectueel eigendom.



Er wordt al heel lang gepraat over een mondiaal akkoord voor omzet- of winstbelasting voor grote techbedrijven. De onderhandelingen hierover bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn opgeschort naar volgend jaar vanwege de coronapandemie en omdat de VS in de aanloop naar de presidentsverkiezingen er nog geen besluit over wilden nemen.