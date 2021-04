VS willen geen escalatie van spanningen met Rusland

Ook gaf de president aan dat de sancties die donderdag werden aangekondigd strenger hadden kunnen zijn. "We hadden verder kunnen gaan, maar ik heb beslist om dat niet te doen. Ik heb gekozen om proportioneel te zijn.” Toch waarschuwde hij ook dat hij bereid is om verdere acties te ondernemen "als Rusland zich blijft mengen in onze democratie".

Biden had dinsdag in een telefoongesprek met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin een ontmoeting in een derde land voorgesteld. Donderdag zei de Amerikaanse president dat dergelijke ontmoeting in de zomer in Europa zou kunnen plaatsvinden. Of Poetin ook openstaat voor zo'n treffen is niet duidelijk. Het Kremlin verklaarde donderdag alvast dat nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland een ontmoeting tussen de twee leiders niet ten goede zouden komen.