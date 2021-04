VS willen gebruik coronavaccin Janssen tijdelijk stopzetten na gevallen van bloedklonters

Australië wil vaccin van Janssen niet wegens gelijkenis met dat van AstraZene­ca

11:30 De Australische overheid heeft besloten om het vaccin van Johnson & Johnson niet aan te kopen omdat het lijkt op dat van AstraZeneca. Dat laatste vaccin wordt in vele landen niet langer aangeraden onder een bepaalde leeftijdsgrens. In België is dat 56 jaar, in Australië 50 jaar. De beslissing is slecht nieuws voor de vaccinatiecampagne, die ook Down Under al kritiek kreeg voor het trage verloop ervan.