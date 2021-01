VS wil Russisch schip sanctioneren wegens betrokkenheid bij aanleg Nord Stream 2-pijplijn

De Amerikaanse overheid wil sancties opleggen tegen het Russische schip Fortuna omdat het betrokken is bij de Nord Stream 2-pijplijn. De Amerikaanse ambassade in Berlijn bracht de Duitse overheid hiervan de op hoogte.

De bijna afgewerkte pijpleiding moet aardgas vervoeren van Rusland naar Duitsland. Nord Stream 2 zou eigenlijk al een jaar geleden moeten af geweest zijn, waardoor de Russen hun gasleveringen naar West-Europa konden verdubbelen. Nord Stream 1 is al negen jaar operationeel. De VS menen echter dat de Europa door pijplijn nog meer afhankelijk zal worden van Rusland.

Het project stuit op heel wat verzet, ook en vooral in de VS. Daarbij spelen niet alleen politieke maar ook economische belangen. De Verenigde Staten zijn immers zelf een belangrijke producent van aardgas en lanceerden onlangs een offensief op zoek naar nieuwe afzetmarkten. Daarbij ligt Europa in het vizier.

Zaak-Navalny deed emmer overlopen

De Amerikaanse overheid had tot nu toe enkel nog maar gedreigd met sancties, maar had er nog geen opgelegd. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Berlijn kwam de beslissing om nu toch sancties op te leggen er mede door de arrestatie van de Russische opposant Alexej Navalny.

In 2019 trok Zwitserland al een schip terug uit het project vanwege de Amerikaanse dreiging met sancties. Daardoor moest Nord Stream 2 een nieuw schip mobiliseren, de Russische Fortuna.

Vergunning

Het schip heeft in december al een stuk pijpleiding van 2,6 kilometer afgewerkt, voordat de vergunning eind vorig jaar afliep.

De dubbele pijpleiding is nu al meer dan 2.300 kilometer lang. Er ontbreekt nog ongeveer 150 kilometer, waarvan 120 kilometer in Deense wateren en 30 kilometer in Duitse wateren gebouwd moet worden.