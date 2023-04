VS wil met nucleair bewapende onderzeeër aanmeren in Zuid-Korea als boodschap aan Noord-Korea, China waarschuwt geen “confrontatie te veroorzaken”

Mijnenergie Een eigen windmolen om je energiefac­tuur te drukken? “De opties voor particulie­ren zijn beperkt”

Wie zijn eigen energie wil opwekken, kijkt bijna altijd uitsluitend in de richting van een zonnepaneleninstallatie. Windmolens in de tuin of op het dak komen zelden bij ons op. Terecht? Of vormen ze desalniettemin een interessante optie voor gezinnen die in hun eigen stroom willen voorzien? Mijnenergie.be gaat het na.