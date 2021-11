VS waarschuwen EU voor mogelijk Russisch 'invasieplan’

Russische troepen zouden Oekraïne volgens de gedeelde informatie kunnen binnentrekken via schiereiland De Krim, buurland Belarus en vanuit Rusland zelf. Er kan een legermacht worden ingezet die mogelijk bestaat uit zo'n 100.000 manschappen. Daarnaast zijn volgens de bronnen ook tienduizenden reservisten gemobiliseerd. Dat is niet publiekelijk aangekondigd door Rusland.

Rusland en Oekraïne hebben al jaren een gespannen relatie. Moskou annexeerde in 2014 het Oekraïense schiereiland De Krim en steunt gewapende separatisten in Oost-Oekraïne. De regering in Kiev zoekt ondertussen steun bij het Westen. De Oekraïense minister van Defensie vroeg de VS vorige week om hulp bij het verdedigen van de kust en het luchtruim van zijn land.

Het is onduidelijk of de Russische troepenopbouw betekent dat een nieuw gewapend conflict onvermijdelijk is. Poetin heeft volgens de ingewijden vermoedelijk nog niet besloten wat hij precies wil doen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei eerder deze maand: "Ik kan niet zeggen wat de intenties van Rusland zijn. Die kennen we niet.”

“Hysterie”

Rusland houdt het Westen verantwoordelijk voor het oplopen van de spanning. Er zou bewust voor "hysterie" worden gezorgd door steeds te wijzen op Russische militaire activiteiten in het grensgebied, zei een woordvoerder van het Kremlin zondag.

"Degenen die ons beschuldigen van ongebruikelijke militaire activiteiten op ons eigen grondgebied sturen zelf hun troepen de oceaan over. En dan heb ik het over de Verenigde Staten", zei de Russische regeringswoordvoerder op televisie. "Dat is niet erg logisch of fatsoenlijk."