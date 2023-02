VS vragen om uitlevering zoon van beruchte drugsbaron 'El Chapo'

Mexicaanse stad op stelten na arrestatie van zoon 'El Chapo’: vliegtuig­pas­sa­giers moeten dekking zoeken voor kogels, bussen en vrachtwa­gens in brand

Bij een militaire operatie in het noordwesten van Mexico is een van de zonen van de vroegere Mexicaanse drugskartelbaas ‘El Chapo’ gearresteerd. Ovidio Guzman liep tegen de lamp in de stad Culiacan, in de deelstaat Sinaloa. Vermoedelijke bendeleden staken als reactie bussen en vrachtwagens in brand. Volgens lokale media probeerden gewapende groepen ook de controle over het vliegveld over te nemen. Een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Mexico City werd onder vuur genomen. Er vielen naar verluidt geen gewonden onder de passagiers en de bemanning. Op sociale media is wel te zien hoe reizigers dekking moesten zoeken.