“VS vragen landen in Centraal-Azië om Afghanen op te vangen”

Topman van Trump Organizati­on beschul­digd van belasting­ont­dui­king, bedrijf verdacht van fraude en knoeien met de boeken

1 juli Financieel topman Allen Weisselberg (73) van ‘The Trump Organization’, het familiebedrijf van ex-president Donald Trump en zijn kinderen, wordt ervan beschuldigd voor 900.000 dollar belasting te hebben ontdoken over 1,7 miljoen dollar aan inkomen, zo hebben aanklagers in New York donderdag gemeld. The Trump Organization werd ook in staat van beschuldiging gesteld, voor onder meer belastingfraude en knoeien met de boeken. Weisselberg en het bedrijf pleitten “niet schuldig”.