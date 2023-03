VS, VK en Australië hopen zich te beschermen tegen Chinese dreiging met nucleair aangedreven onderzeeërs

KIJK. Biden kondigt deal aan over kernonderzeeërs met VK en Australië

De nucleair aangedreven, conventioneel bewapende onderzeeërs zullen “aanzienlijke investeringen” vergen van alle drie de landen, zei Sullivan in een interview met verslaggevers aan boord van Air Force One. Australië zal ook drie nucleair aangedreven onderzeeërs van de Virginiaklasse kopen van de VS, met een optie voor nog eens twee, aldus nog Sullivan. De onderzeeërs zullen vanaf 2030 geleverd worden ter versterking van het nieuwe militaire bondgenootschap AUKUS tussen de VS, Australië en het VK.

De concrete voorbereidingen beginnen al met de opleiding van Australische matrozen, ingenieurs, technici en ander personeel, zei Sullivan, kort voor een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden, de Britse premier Rishi Sunak en de Australische premier Anthony Albanese. De drie leiders ontmoetten elkaar maandag in San Diego in de staat Californië om de gezamenlijke veiligheidsalliantie AUKUS te bespreken.

Dreiging van China

De alliantie, waarvan de naam afkomstig is van het combineren van de afkortingen van de drie landen, bestaat sinds 2021 en is bedoeld om Australië in staat te stellen nucleair aangedreven onderzeeërs aan te schaffen om de veiligheid en militaire afschrikking in de Indo-Pacific te versterken.

Volgens veiligheidsexperts is de alliantie gericht tegen een potentiële dreiging vanuit China. De Australische regering is ervan overtuigd dat de onderzeeërs van groot belang zijn om hun land te beschermen van de toenemende Chinese macht en assertiviteit, vooral in de Zuid-Chinese zee. Doordat de onderzeeërs ver van hun thuisbasis kunnen opereren, zijn ze een goed afschrikmiddel en kunnen ze de vijand op afstand aanvallen.

Australië bezit op dit moment ‘traditionele’ onderzeeërs, die werken met een dieselelektrische motor. Een groot nadeel aan deze boten is dat ze af en toe naar de oppervlakte moeten om hun batterijen op te laden. De nucleaire variant daarentegen kan wekenlang onder water blijven, waardoor het moeilijker is voor de vijand om ze te ontdekken.

China noemt de overeenkomst “een schaamteloze daad die ernstige risico’s voor nucleaire proliferatie inhoudt, het internationale non-proliferatiesysteem ondermijnt, wapenwedlopen aanwakkert en de vrede en stabiliteit in de regio schaadt”.

Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat de drie landen zich begeven “op een verkeerde en gevaarlijke weg, ten voordele van hun eigen geopolitieke belangen en met een totaal misprijzen voor de bezorgdheden van de internationale gemeenschap”.

Australië

Dit is een nieuw hoofdstuk in de relatie tussen de Australië, de VS en het VK, zei de Australische premier Anthony Albanese over de deal. “De Aukus-overeenkomst die we hier in San Diego vastleggen, is de grootste investering in de Australische defensiecapaciteit in onze geschiedenis”, klonk het.

Albanese sprak niet over China, maar zei wel dat de overeenkomst een weerspiegeling is van de gezamenlijke vastberadenheid om ervoor te zorgen dat alle landen “zonder dwang in hun soevereine belangen kunnen handelen”.

Het project zal de komende dertig jaar voor 20.000 nieuwe jobs zorgen, schat de Australische regering. Zo’n 8.500 mensen zullen in Australië werken bij de bouw en het onderhoud van de onderzeeërs, zoals wetenschappers, ingenieurs, projectmanagers, bouwvakkers, elektriciens, installateurs en bouwers.

Australië plant een nieuwe militaire basis voor kernonderzeeërs aan zijn oostkust. Er is al een basis aan de westkust. De Verenigde Staten hebben een grote militaire haven in San Diego.

Volledig scherm Anthony Albanese (links) en Joe Biden (rechts) schudden de hand. © ANP / EPA

Biden: “Keerpunt in de geschiedenis”

De drie landen bevinden zich op een “keerpunt in de geschiedenis”, aldus de Amerikaanse president Joe Biden. Hij benadrukte dat deze deal aantoont hoe democratieën positieve resultaten kunnen opleveren. “Niet alleen voor onze veiligheid en welvaart, maar voor de hele wereld”, voegde hij er nog aan toe. Biden zei herhaaldelijk dat de onderzeeërs “nucleair aangedreven, niet nucleair bewapend” zullen zijn. “Australië is een trotse niet-kernwapenstaat en is vastbesloten dat te blijven. Deze boten zullen geen enkele vorm van kernwapens aan boord hebben.”

De deal tussen de drie landen zal de relatie tussen de VS en China hoogstwaarschijnlijk niet bevorderen. De spanningen lopen al enige tijd hoog op tussen de twee naties. Washington haalde vorige maand nog een Chinese ballon neer die het Amerikaanse luchtruim was binnengedrongen. Volgens de Amerikanen ging het om een spionageballon, maar de Chinezen hielden voet bij stuk en zeiden dat het een weerballon was. Peking was alles behalve tevreden met de actie van Washington.

Volledig scherm Rishi Sunak (rechts) en Joe Biden (links). © ANP / EPA

Wat met het kernafval?

De boten zullen aangedreven worden door nucleaire reactoren, wat voor heel wat kernafval zal zorgen. De reactoren worden vanuit het VK of de VS geïmporteerd en zullen niet bijgetankt moeten worden tijdens hun verwachte levensduur. Australië zal al het nucleaire afval veroorzaakt door de onderzeeërs zelf beheren. Waar dat precies zal opgeslagen worden, is nog niet bekend.

Internationale reacties

Frankrijk was woedend over de nieuwe alliantie omdat een contract van 56 miljard euro (59,55 miljard dollar) voor de levering van onderzeeërs aan Australië door het AUKUS-pact niet doorging.

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov orkestreren de VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk “jaren van confrontatie” in Azië.

Volledig scherm De drie leiders in San Diego. © Photo News

James Acton, een van de directeurs van het nucleaire beleidsprogramma Carnegie Endowment for International Peace in Washington DC, zei dat er “reële en concrete schade is toegebracht” aan het non-proliferatieregime.

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), winnaar van de Nobelprijs in 2017, zei dat het besluit van Australië om nucleair aangedreven onderzeeërs te kopen en te bouwen een groot proliferatierisico is. Daarnaast zou het door andere landen gezien kunnen worden als een eerste stap in het uitbouwen van hun kernwapenarsenaal, klinkt het. Australië verzekert ICAN niet van plan te zijn kernwapens te kopen. Ook zegt het land dat “de kernbrandstof die Australië ontvangt niet kan worden gebruikt in kernwapens zonder verdere chemische verwerking, waarvoor faciliteiten nodig zijn die Australië niet heeft en ook niet zal zoeken.”

De AUKUS-partners kondigden vorig jaar aan dat ze ook nauwer wilden samenwerken op het gebied van elektronische oorlogsvoering en cybersecurity.