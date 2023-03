VS vindt geen overnemer voor Silicon Valley Bank, wil bank in stukken verkopen

Het blijft wachten op het grote lenteoffen­sief van Poetin: wanneer zet hij de aanval in?

Zowat alle analisten hadden verwacht dat de Russische president Vladimir Poetin in de lente zou uitpakken met een groot offensief in Oekraïne. Daar is nog steeds niets van te merken. Wat is er aan de hand? Wanneer mogen we de gevreesde aanval dan wel verwachten? “Als het niet binnen zes weken gebeurt, wordt het moeilijker voor de Russen”, zegt expert David Criekemans.