VS verzwaren sancties tegen Rusland: verbod op import van vodka en land krijgt zelfde aanpak als Noord-Korea

De Verenigde Staten komen met zwaardere sancties tegen Rusland vanwege de aanhoudende strijd in Oekraïne. President Joe Biden wil voor Rusland de status van "permanente normale handelsbetrekkingen" intrekken. Ook doen de Amerikanen Russische vodka, diamanten en visproducten zoals kaviaar in de ban. De maatregelen moeten de Russische economie opnieuw een zware klap bezorgen, zegt Biden. Poetin is “een agressor, dé agressor,” aldus de president, en hij “moet daarvoor boeten.”

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons dossier.

Moskou heeft het statuut van “meest begunstigde natie”, wat de vrije handel in goederen en diensten vergemakkelijkt, maar zou dat dus verliezen. Op het vlak van de buitenlandse handel met de VS zou Rusland in dezelfde categorie vallen als bijvoorbeeld Cuba of Noord-Korea. Moskou kan de maatregel wel aanvechten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Door het land de belangrijke handelsstatus te ontnemen, kunnen de VS tarieven heffen op een breed scala aan Russische goederen. Het Amerikaanse Congres moet nog instemmen met het afnemen van de handelsstatus, maar Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, heeft al laten weten dat hieraan wordt gewerkt. Zowel de Democraten als Republikeinen zouden het plan steunen. Biden benadrukt dat de VS deze stappen samen met hun G7-partners en de EU nemen.

Geen directe confrontatie

De importban die daarnaast is afgekondigd beslaat slechts een fractie van de Amerikaanse invoer uit Rusland, maar is wel gericht op iconische Russische producten.

De VS zullen ook nieuwe namen toevoegen aan de lijst van Russische oligarchen tegen wie sancties worden getroffen, en komt er een verbod op de uitvoer van luxegoederen naar Rusland.

De Amerikaans president belooft “een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland te vermijden”, omdat dit zou leiden tot “de Derde Wereldoorlog”. “We gaan geen oorlog tegen Rusland voeren in Oekraïne”, aldus Biden. Hij beklemtoont ook dat Moskou “een hoge prijs zal betalen” als het chemische wapens gebruikt in Oekraïne.

Nog meer sancties

In een aparte verklaring laat het Witte Huis weten dat er ook een verbod komt op Amerikaanse investeringen in Rusland, met uitzondering van de energiesector, en dat de G7-landen Rusland de toegang zullen ontzeggen tot fondsen van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. “Dit zijn de meest recente stappen die we ondernemen, maar het zijn niet de laatste stappen,” aldus Biden.

De nieuwste maatregelen, die de VS treffen in overleg met het Verenigd Koninkrijk en andere bondgenoten, komen bovenop een hele rist ongeziene sancties, exportcontroles en financiële restricties, die Poetin moeten dwingen om een einde te maken aan de grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

LEES OOK: