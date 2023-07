VS versterken aanwezigheid in Golfregio na reeks incidenten met tankers in Straat van Hormuz

Update Deadline graandeal verlopen: Rusland verlengt niet, Kiev wil ook zónder Moskou verder

De deal die de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee mogelijk maakte, is maandagavond om middernacht in Istanboel (23 uur Belgische tijd) verlopen. Rusland is, zoals eerder op de dag aangekondigd, niet akkoord gegaan met een vierde verlenging. Het akkoord was een jaar van kracht en gold als een zeldzaam diplomatiek succes in de bijna anderhalf jaar durende oorlog tussen de twee landen. De afspraken zorgden voor een verlichting van de voedselcrisis in landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië.