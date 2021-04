VS versoepelen regels voor gevaccineerde reizigers

Vlaamse kerkjourna­lis­ten mogen handjes schudden en selfies nemen met de paus: “Hij vroeg zelfs om onze maskers af te zetten”

16:47 Ook paus Franciscus is intussen gevaccineerd. Zo vernamen Koen Vlaeminck en Lieve Wouters van kerkmagazine OH GOD! toen ze afgelopen maandag in Vaticaanstad op interview mochten bij de allerhoogste kerkleider. Handen schudden en zelfs een selfie vormden geen enkel probleem. “Vooraf waren we natuurlijk grondig getest. Maar eens in de pauselijke vertrekken vroeg Franciscus zelf om onze mondmaskers af te zetten.”