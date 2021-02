VS verontwaardigd over raketaanval in Irak: "Washington zal daders van raketaanval in Erbil ter verantwoording roepen"

"We zijn verontwaardigd over de raketaanval vandaag" in de Koerdische regio in het noorden van Irak, klonk het voorts. "Ik heb de premier van de regionale regering van Koerdistan, Masrour Barzani, gecontacteerd om over het incident te praten en ik heb hem onze steun verzekerd in de zoektocht naar de verantwoordelijken (...)", aldus nog Blinken.