VS vergroten militaire aanwezigheid in Australië

“Australië steekt 480 miljoen euro in verbeteren militaire bases”

Australië onthult vandaag plannen om 747 miljoen Australische dollar (480 miljoen euro) te steken in de verbetering van vier militaire bases in het noorden van het land en om oefeningen met de VS uit te breiden. Dat meldt The Australian. Volgens de Australische krant wordt een landingsbaan in staat Northern Territory verlengd, zodat er grotere vliegtuigen kunnen landen, krijgen schietbanen een opknapbeurt en worden nieuwe trainingsfaciliteiten opgezet voor defensiepersoneel en Amerikaanse mariniers.

28 april