VS verbant telecombedrijf China Unicom uit angst voor spionage

De FCC besloot unaniem dat het Chinese bedrijf niet meer in de VS mag opereren. Het bedrijf krijgt zestig dagen om zich terug te trekken van de Amerikaanse markt. FCC-voorzitter Jessica Rosenworcel zegt in een verklaring dat er “steeds meer bewijs, en daarmee groeiende bezorgdheid, is dat Chinese staatsbedrijven een reële bedreiging vormen voor de veiligheid van onze telecommunicatienetwerken”.