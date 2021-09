VS trekking vervolging financieel directrice Huawei: vrouw mag terugkeren naar China

De Amerikaanse regering heeft vrijdag voor een rechtbank in New York voorgesteld de vervolging van de financiële directrice van de Chinese telecomreus Huawei, Meng Wanzhou, “uit te stellen” tot eind 2022. De directrice wordt sinds drie jaar door het gerecht vervolgd, onder meer wegens bankfraude. Een officier van justitie stemt dan in met het niet vervolgen als de beklaagde toezegt aan bepaalde eisen te voldoen. De overheid heeft dan effectief wel een aanklacht uitgebracht tegen een verdachte, maar doet daar niks mee. De deal eindigt 1 december 2022 en heeft dan een looptijd gehad van vier jaar.

Als de federale rechtbank van Brooklyn de bepalingen bekrachtigt uit het akkoord dat door een afgevaardigde van het Amerikaanse ministerie van Justitie werd voorgesteld, dan kan Meng Wanzhou naar China terugkeren. De directrice verscheen vrijdag via video vanuit Canada op de zitting. Ze staat in Canada onder huisarrest. Meng zei in de rechtbank niet schuldig te zijn.

Meng Wanzhou, dochter van Huawei-stichter Ren Zhengfei, zal dankzij het akkoord na bijna drie jaar terug kunnen keren naar China. Zo zal een einde komen aan de lange juridische strijd en spanning tussen China, de VS en Canada.

Arrestatie

De 49-jarige zakenvrouw werd op 1 december 2018 op vraag van de VS ingerekend op de luchthaven van het Canadese Vancouver. De Amerikaanse instanties wilden haar vervolgen voor bankfraude. Volgens het Amerikaanse gerecht had de nummer 2 van Huawei tijdens een ontmoeting in 2013 in Hongkong met een kaderlid van de bank HSBC, gelogen over banden tussen de telecomgroep en Skycom. Dat filiaal verkocht apparatuur aan Iran, wat een schending van de Amerikaanse handelssancties tegen Teheran zou betekenen.

Spanningen tussen China, VS en Canada

In afwachting van een eventuele uitlevering aan de VS moest Meng in de Canadese stad Vancouver blijven. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal staan Amerikaanse aanklagers Meng nu toe om terug te keren naar haar thuisland China.

De arrestatie van Meng legde veel druk op de verhoudingen tussen China enerzijds en de VS en Canada anderzijds. Kort na de aanhouding zette China twee Canadezen vast. Een van hen, Michael Spavor, werd in augustus veroordeeld tot elf jaar cel wegens spionage.

Het bedrijf Huawei zou geen onderdeel uitmaken van de deal tussen Wanzhou en justitie en blijft de aantijgingen tegen het concern bestrijden, aldus ingewijden tegen persbureau Reuters. Zowel Huawei als het Amerikaanse ministerie van Justitie wilde nog niet reageren op de zaak, schrijft The Wall Street Journal.

‘Huawei treffen en verzwakken’

De Chinese regering zegt al langer dat de Amerikaanse regering, destijds onder president Donald Trump, vooral Huawei wilde treffen en verzwakken. De voorbije weken hadden de advocaten van Weng nog betoogd dat VS zich vooral schuldig gemaakt hebben aan misbruik van het procesrecht.

