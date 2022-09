VS trekken 708 miljoen euro uit voor steun tegen dreigende hongersnood in Somalië

Gaswinning leverde Nederland 428 miljard euro op

Bijna zestig jaar na de start van de gaswinning in het Nederlandse Groningen is eindelijk duidelijk welk bedrag dat heeft opgeleverd. In totaal werd er, gecorrigeerd voor inflatie, 428 miljard euro winst gemaakt, waarvan de staat, via afdrachten en winst van staatsdeelnemingen, 363,7 miljard opstreek. Dat blijkt uit berekeningen van aandeelhouder Shell, die zijn ingezien door ‘Het Financieele Dagblad’.

11:19