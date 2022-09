VS testen succesvol intercontinentale raket

IAEA kan niet garanderen dat Iraans kernpro­gram­ma "uitslui­tend vreedzaam" is

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) krijgt maar geen antwoord uit Teheran op de vragen over niet-aangegeven nucleaire sites in Iran. Het agentschap kan daardoor niet garanderen dat het Iraanse nucleair programma "uitsluitend vreedzaam" is, klinkt het woensdag in een rapport. Daarin wordt ook opgemerkt dat Iran de voorbije maanden verrijkt uranium is blijven opslaan. Die voorraad overschrijdt nu al 19 keer de toegelaten voorraad.

