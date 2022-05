VS testen nieuw hypersonisch wapen

Bloedstol­len­de beelden tonen hoe man peuter (3) redt die uit raam van apparte­ments­com­plex bengelt

In Kazachstan wordt een man geprezen nadat hij zijn eigen leven heeft geriskeerd om een driejarige peuter te redden die uit een raam van een appartementsgebouw hing te bengelen. Het incident deed zich afgelopen woensdag voor in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan. Terwijl de moeder van het meisje naar de supermarkt was, had het kind kussens en speeltuigen gebruikt om uit het raam te klimmen. De held, Shontakbaev Sabit (36), was op weg naar zijn werk toen hij vaststelde wat er aan de hand was.

16 mei