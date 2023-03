“VS testen F-16-vaardigheden Oekraïense piloten”

De vaardigheden van de Oekraïners wordt getest in simulators op een militaire basis in Arizona. De Amerikaanse autoriteiten hebben al toestemming gegeven om begin volgende maand nog eens tot tien Oekraïense piloten in te vliegen voor een evaluatie. Het is de eerste keer dat Oekraïense piloten naar de VS zijn gevlogen om hun vaardigheden te laten testen. Het bezoek heeft twee doelen: de bekwaamheid van de piloten verbeteren en het inschatten van de tijd die nodig zou zijn hen te trainen.