VS test nieuwe ‘quicksink’-bom: “Dringend antwoord bieden aan wereldwijde dreiging”

De Verenigde Staten hebben in de Golf van Mexico een succesvolle test uitgevoerd van een nieuwe bom, ‘quicksink’ genaamd. De raket is te vergelijken met een torpedo (afgevuurd door een duikboot), maar wordt gelanceerd in de lucht door een gevechtsvliegtuig. “Zo kan je toeslaan in een veel groter gebied en de afvuurlocatie blijft onzichtbaar, wat moeilijker is bij een torpedo”, aldus ontwikkelaar Kirk Herzog. Met de nieuwe bom kan de VS “een dringend antwoord bieden aan maritieme bedreigingen overal ter wereld”. Bekijk hierboven hoe de test van de 'quicksink’-bom verliep.