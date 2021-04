VS stuurt teams om te assisteren bij zoektocht naar Indonesische onderzeeër

Angst en beven op Amerikaan­se onderzeeër door bedwantsen­plaag: “Bemanning durft niet meer in bed slapen”

16 maart Een bedwantsenplaag houdt al een jaar lang lelijk huis op de Amerikaanse atoomduikboot USS Connecticut. Het is zo erg dat mariniers een stoel als slaapplek verkiezen of slapen in hun auto’s wanneer het schip is aangemeerd. De leiding heeft al die tijd geweigerd iets aan de situatie te doen. De bemanning moest eerst bewijzen leveren van de plaag. Pas nadat matrozen enkele bedwantsen hebben kunnen vangen, zijn de grote middelen ingezet.